СМИ: Трамп пока не определился с планом по Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пока не поддержал ни один конкретный план по урегулированию конфликта в Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на его помощников.

Как уточняет издание, Трамп не задумывался серьезно над этим вопросом, а его команда продолжает готовить предложения и информировать его о работе. По мнению аналитиков WSJ, ключевые решения будут приняты позже, после формирования аппарата национальной безопасности из сторонников Трампа и проведения консультаций с союзниками и, возможно, с президентом России Владимиром Путиным.