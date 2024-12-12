СМИ: Трамп пока не определился с планом по Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пока не поддержал ни один конкретный план по урегулированию конфликта в Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на его помощников.

Как уточняет издание, Трамп не задумывался серьезно над этим вопросом, а его команда продолжает готовить предложения и информировать его о работе. По мнению аналитиков WSJ, ключевые решения будут приняты позже, после формирования аппарата национальной безопасности из сторонников Трампа и проведения консультаций с союзниками и, возможно, с президентом России Владимиром Путиным.

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Трамп неоднократно заявлял, что при его президентстве конфликт на Украине никогда бы не начался, и обещал урегулировать ситуацию за 24 часа в случае своего переизбрания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал эти заявления, назвав конфликт слишком сложным для решения за один день, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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