СМИ: Трамп открестился от своих слов о завершении украинского конфликта за 24 часа

При этом он заявил, что намерен прийти к мирному соглашению, и отметил, что единственный способ достичь этого — «не сдаваться».

Ранее стало известно, что Трамп пока не поддержал ни один конкретный план по урегулированию конфликта в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

