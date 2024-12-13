СМИ: Трамп открестился от своих слов о завершении украинского конфликта за 24 часа

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп многократно обещал, что конфликт вокруг Украины остановит «в течение 24 часов», однако политик признал изданию Time, что это сложнее.

Трамп заявил, что не намерен бросать Украину

При этом он заявил, что намерен прийти к мирному соглашению, и отметил, что единственный способ достичь этого — «не сдаваться».

Ранее стало известно, что Трамп пока не поддержал ни один конкретный план по урегулированию конфликта в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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