«Приветствуют всех!» США и Германия пообещали россиянам политическое убежище
У боящихся мобилизации россиян внезапно появились шансы уехать в США, Германию, Испанию, Ирландию и даже Австралию, при этом Вашингтон напугал остающихся в Москве американцев.
На фоне продолжающейся в России частичной мобилизации власти США сделали ряд неожиданных заявлений.
Посольство США в Москве призвало в среду американцев немедленно покинуть Россию, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала политическое убежище бегущим от военкоматов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также подтвердил, что его страна готова принять россиян, не желающих участвовать в спецоперации. При этом ряд европейских стран закрыли двери для уклонистов, а на границах продолжается столпотворение.
БЕЛЫЙ ДОМ И ЛЕПРЕКОНЫ
Американское посольство сегодня внезапно обратилось к проживающим в России гражданам США.
«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.
Этот призыв мотивируют тем, что американцы с двойным гражданством якобы могут быть призваны в российскую армию в рамках частичной мобилизации.
Правда, некоторых экспертов смущает словосочетание «немедленная эвакуация», прозвучавшее на фоне агрессивной российско-американской риторики последних дней.
Кроме того, у боящихся мобилизации россиян появились шансы получить политическое убежище в США и Германии. Похожие заявления сделали в Испании и Ирландии, а Израиль увеличил количество авиарейсов с Россией.
«Я знаю, был вопрос о тех, кто просит статус беженца из-за преследований. Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подавать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах. И их обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Поэтому мы приветствуем всех, кто ищет убежище, и они должны это делать», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также высказался 28 сентября на тему предоставления убежища не желающим служить россиянам.
«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», - сказал Шольц в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, отметив, что перед этим они должны «пройти проверку безопасности».
Со своей стороны, глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что заявления о предоставлении убежища в ФРГ могут подать те, кто «выступает против путинского режима».
«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии», - отметила Фезер в этой связи.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также подтвердил, что Мадрид не против предоставления политического убежище россиянам и выдачи им шенгенских виз.
«Мы ничего не имеем против российского народа, тем более против тех людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации под угрозой тюремного заключения и даже жизни. Тем, кто пытаются покинуть страну, нужно дать возможность сделать это»,— подчеркнул Альварес.
Премьер Ирландии Михол Мартин пообещал, что власти страны лепреконов и клеверов рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, спасающимся от мобилизации.
В Казахстане заявили, что не будут выдавать россиян по запросам из военкоматов, если только их не объявят в международный розыск.
А власти Израиля потребовали от национальной авиакомпании El Al срочно увеличить количество рейсов из РФ, чтобы «позволить израильтянам и евреям быстро уехать» на родину, отмечает RTVI.
ФИНСКИЙ ХОЛОД И АВСТРАЛИЙСКАЯ ТЕПЛОТА
Однако далеко не все страны лояльны к россиянам, пытающимся уехать из страны до получения повесток.
«Считаю, что отказ от прохождения военной службы в связи с призывом (частичной мобилизацией) не является достаточным основанием, чтобы запрашивать убежище в Финляндии», — заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
На сегодняшний день Финляндия остается единственной страной ЕС, куда россияне могут въехать через сухопутную границу. Вместе тем, власти Суоми обещают скоро прикрыть эту лавочку.
Более того, по данным «Фонтанки», на границе России и Финляндии около КПП «Торфяновка» уже появился мобильный военкомат.
В Чехии мнения разделились. Глава МИД Ян Липавский заявил, что Прага не будет выдавать россиянам-уклонистам гуманитарные визы. Однако президент страны Милош Земан уверен, что беженцам из России надо предоставлять визы наравне с украинскими.
Власти Эстонии и Польши однозначно заявили, что не намерены принимать уклоняющихся от мобилизации россиян.
Тем временем ситуация на границах со странами постсоветского пространства накаляется. В частности, россияне жалуются в соцсетях, что вынуждены по два-три дня стоять на границе с Грузией без еды, воды и условий для сна.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что за последние двое суток в Грузию въехали более 20 тысяч россиян.
Между тем Таиланд и Малайзия объявил на днях о снятии всех ковидных ограничений для туристов, россияне активно раскупают путевки в Турцию, «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 9 октября рейсов на Шри-Ланку, с 30 октября – в Таиланд, а со 2 ноября - на Гоа. О готовности принять наших туристов объявили даже власти Австралии. Однако "туристический" вариант бегства из страны, скорее, могут рассматривать лишь те, кто не попал под первую волну мобилизации.
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