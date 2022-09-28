Посольство США призвало американцев немедленно покинуть РФ
Посольство Соединённых Штатов Америки в российской столице обратилось с призывом к своим граждан немедленно покинуть РФ. Обращение опубликовано на сайте дипломатического представительства.
Как отмечается в документе, выехать следует, пока еще остаются «ограниченные возможности для коммерческих поездок». В посольстве считают, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, на военную службу могут призвать лиц с двойным гражданством.
Ранее Вашингтон пригрозил Москве «катастрофическими последствиями» в случае применения Россией ядерного оружия. С такими заявлениями выступили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен. Так они прокомментировали некоторые тирады российского лидер, сделанные им 21 сентября.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на этой неделе в очередной раз высказался о «праве России на применение ядерного оружия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: в Apple заявили, что приложения VK из AppStore удалили из-за санкций
- В Набережных Челнах неизвестный открыл огонь по подросткам
- Космонавт Артемьев передал руководство сегментом МКС Прокопьеву
- Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках»
- Володин предложил передать брошенные на границе автомобили семьям участников спецоперации
- СМИ: Женщины из Казахстана предлагают россиянам фиктивные браки ради гражданства
- В Липецке началось серийное производство электромобилей
- Куба осталась без электричества из-за шторма
- Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, бегущим от спецоперации
- Песков заявил, что бюджет РФ выдержит присоединение новых земель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru