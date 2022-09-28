Посольство США призвало американцев немедленно покинуть РФ

Посольство Соединённых Штатов Америки в российской столице обратилось с призывом к своим граждан немедленно покинуть РФ. Обращение опубликовано на сайте дипломатического представительства.

Как отмечается в документе, выехать следует, пока еще остаются «ограниченные возможности для коммерческих поездок». В посольстве считают, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, на военную службу могут призвать лиц с двойным гражданством.

Ранее Вашингтон пригрозил Москве «катастрофическими последствиями» в случае применения Россией ядерного оружия. С такими заявлениями выступили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен. Так они прокомментировали некоторые тирады российского лидер, сделанные им 21 сентября.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на этой неделе в очередной раз высказался о «праве России на применение ядерного оружия».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьМобилизацияПосольство США
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