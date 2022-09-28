США предложили убежище уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США приветствуют «всех, кто ищет убежища».
В ходе брифинга, который транслировал официальный YouTube-канал Белого дома, она отметила,что граждане России, независимо от национальности, могут подать заявление о предоставлении убежища.
«Каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе», - добавила Жан-Пьер.
Ранее в посольстве Соединённых Штатов в Москве призвали находящихся в России американских граждан немедленно покинуть страну, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru