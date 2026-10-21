СМИ: Маск ограничил доступ Украины к Starshield

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск распорядился замедлить доступ Киеву к системе спутниковой связи военного назначения Starshield, сообщает The Wall Street Journal.

Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине

По даным издания, на прошлой неделе бизнесмен ограничил скорость передачи данных, с которой украинские устройства могли подключаться к спутниковой сети, фактически сделав некоторые ударные беспилотники практически бесполезными.

Предприниматель принял решение об ограничениях в одностороннем порядке. Президент США Дональд Трамп соответствующих распоряжений не отдавал.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев не имеет доступа к военной системе связи Starshield, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСпутникиСШАИлон Маск

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