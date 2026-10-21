СМИ: Маск ограничил доступ Украины к Starshield
Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск распорядился замедлить доступ Киеву к системе спутниковой связи военного назначения Starshield, сообщает The Wall Street Journal.
По даным издания, на прошлой неделе бизнесмен ограничил скорость передачи данных, с которой украинские устройства могли подключаться к спутниковой сети, фактически сделав некоторые ударные беспилотники практически бесполезными.
Предприниматель принял решение об ограничениях в одностороннем порядке. Президент США Дональд Трамп соответствующих распоряжений не отдавал.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев не имеет доступа к военной системе связи Starshield, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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