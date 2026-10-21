Маск: Нахождение в Белом доме увлекло властью

Бизнесмен заявил, что увлекся властью, а потом пожалел о слишком долгом пребывании в политических кругах. Присутствие в Белом доме в моменты принятия ключевых государственных решений вскружило ему голову, хотя изначально следовало держаться в тени. Маск указал, что у него был доступ в Овальный кабинет, когда принимались судьбоносные решения.

Миллиардер отметил, что ему следовало ограничить это одним-двумя месяцами, «потому что за этот срок ты уже видишь практически все, что только можно увидеть».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Маск на 80% супергений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

