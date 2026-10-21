По данным издания, это вызвало сильное недовольство и критику французов. Правоохранителей задействовали 17 октября в самый разгар протестов, переросших в беспорядки и мародерство. Профсоюз Alliance Police Nationale обратился к главе государства Эмманюэлю Макрону с критикой. «Напомните, господин президент, все ли французы имеют право на одинаковую защиту?», - следует из обращения.

Поддержал недовольство общественности и кандидат в президенты на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его словам, остальные владельцы магазинов во Франции были брошены на произвол мародеров.

В погромах во Франции принимают участие и мигранты, которые являются питательной средой для криминала и преступности, и закрыть границы у Евросоюза не получится. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.

