СМИ: на российско-финской границе появился мобильный военкомат

Мобильный военкомат появился на границе России и Финляндии около пропускного пункта «Торфяновка», сообщает «Фонтанка.ру».

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Житель Санкт-Петербурга рассказал изданию, что его поставили за шлагбаумом на въезде в Россию.

«Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что ещё не работает. То же самое говорила и сотрудница погранслужбы, которая ставит печати», — добавил очевидец.

Портал 47news, со ссылкой на администрацию Выборгского района Ленинградской области, сообщил, что мобильного пункта отбора на военную службу организована в рамках законодательства, а в областном военкомате отметили, что длительность нахождения мобильного военкомата на таможне пока не известна.

Ранее в иммиграционной службе Финляндии заявили, что за неделю получили от россиян 92 обращения с просьбами о предоставлении убежища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияГраницаВоенкоматыРоссияФинляндия
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