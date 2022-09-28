СМИ: на российско-финской границе появился мобильный военкомат
Мобильный военкомат появился на границе России и Финляндии около пропускного пункта «Торфяновка», сообщает «Фонтанка.ру».
Житель Санкт-Петербурга рассказал изданию, что его поставили за шлагбаумом на въезде в Россию.
«Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что ещё не работает. То же самое говорила и сотрудница погранслужбы, которая ставит печати», — добавил очевидец.
Портал 47news, со ссылкой на администрацию Выборгского района Ленинградской области, сообщил, что мобильного пункта отбора на военную службу организована в рамках законодательства, а в областном военкомате отметили, что длительность нахождения мобильного военкомата на таможне пока не известна.
Ранее в иммиграционной службе Финляндии заявили, что за неделю получили от россиян 92 обращения с просьбами о предоставлении убежища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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