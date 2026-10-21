Песков: СМИ из недружественных стран примут участие в большой пресс-конференции Путина
Журналисты из недружественных стран примут участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Примут участие. Да, [пригласим] - так же, как и всегда это делаем», - заявил он. Так пресс-секретарь президента РФ ответил он на вопрос, пригласят ли на мероприятие СМИ из недружественных государств.
Ранее Песков заявил, что совмещенная «прямая линия» и большая пресс-конференция президента пройдет в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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