Австралия не будет запрещать въезд туристам из России

Власти Австралии не будут запрещать въезд туристам из России в рамках ограничений, сообщил телеканалу ABC глава Минобороны страны Ричард Марлес.

ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Он напомнил, что существует целый ряд санкций, которые направлены на российское правительство, а не на граждан РФ. «Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — отметил министр оборонного ведомства.

Девять процентов россиян будут пытаться получить шенгенскую визу на фоне введенных Евросоюзом ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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