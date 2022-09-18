Австралия не будет запрещать въезд туристам из России

Он напомнил, что существует целый ряд санкций, которые направлены на российское правительство, а не на граждан РФ. «Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — отметил министр оборонного ведомства.

Девять процентов россиян будут пытаться получить шенгенскую визу на фоне введенных Евросоюзом ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

