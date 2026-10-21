В России планируют ужесточить наказание за езду без прав
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, ужесточающий наказание за езду без водительских прав, сообщает ТАСС.
Речь идет о случаях, когда гражданин не получал водительское удостоверение или ездит с просроченным документом. Действующий штраф от 5 до 15 тыс. рублей предлагается увеличить до 15 тыс. рублей, а максимальный - до 30 тыс. рублей. Предложено также отдельное наказание за повторную езду без прав - штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
Согласно документу, водители, не имеющие права на управление транспортом, регулярно нарушают правила дорожного движения. При этом растет количество дорожных аварий с их участием и количество погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях. Однако в законе не установлена повышенная ответственность для тех, кто повторно садится за руль, не имея водительского удостоверения.
Ранее стало известно, что сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут прекращать действие водительских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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