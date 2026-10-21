СМИ: Уиткофф представит Москве предложение о трехсторонних переговорах

По данным портала, инициатива состоит в том, чтобы развить достигнутый прогресс в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Москвой и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам. Зять президента США Джаред Кушнер не будет в этот раз лично сопровождать Уиткоффа в связи с тем, что заболел. В консультациях он будет участвовать дистанционно.

Что касается состоявшихся 20 октября в Осло консультации Уиткоффа, украинской делегации и представителей Европы, то речь шла о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева и плане экономического восстановления после завершения конфликта. При этом стороны добились «значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах Зеленского и Уиткоффа найдены элементы мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

