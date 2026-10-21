СМИ: Уиткофф представит Москве предложение о трехсторонних переговорах
Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф намерен обсудить в России предложения о переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины между Москвой, Вашингтоном и Киевом, а также с привлечением и других участников, сообщает Axios.
По данным портала, инициатива состоит в том, чтобы развить достигнутый прогресс в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Москвой и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам. Зять президента США Джаред Кушнер не будет в этот раз лично сопровождать Уиткоффа в связи с тем, что заболел. В консультациях он будет участвовать дистанционно.
Что касается состоявшихся 20 октября в Осло консультации Уиткоффа, украинской делегации и представителей Европы, то речь шла о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева и плане экономического восстановления после завершения конфликта. При этом стороны добились «значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах Зеленского и Уиткоффа найдены элементы мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЕК хочет включить в 22-й пакет санкции против нефти РФ
- В России планируют ужесточить наказание за езду без прав
- СМИ: Уиткофф представит Москве предложение о трехсторонних переговорах
- Гимнасты РФ стали вторыми на ЧМ в командном многоборье, отобравшись на Олимпиаду
- Маск: Нахождение в Белом доме увлекло властью
- Стубб: На переговорах Зеленского и Уиткоффа найдены элементы мира
- Оценку по поведению школьников будут ставить по итогам четверти и года
- У экс-начальника полиции Петербурга изъяли машины, квартиры и 170 млн рублей
- В НАТО заявили, что Трамп может полностью остановить поставки ПВО на Украину
- Путин: Деньги должны идти на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат с машинами