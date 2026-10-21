СМИ: Уиткофф представит Москве предложение о трехсторонних переговорах

Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф намерен обсудить в России предложения о переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины между Москвой, Вашингтоном и Киевом, а также с привлечением и других участников, сообщает Axios.

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По данным портала, инициатива состоит в том, чтобы развить достигнутый прогресс в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Москвой и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам. Зять президента США Джаред Кушнер не будет в этот раз лично сопровождать Уиткоффа в связи с тем, что заболел. В консультациях он будет участвовать дистанционно.

Что касается состоявшихся 20 октября в Осло консультации Уиткоффа, украинской делегации и представителей Европы, то речь шла о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева и плане экономического восстановления после завершения конфликта. При этом стороны добились «значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах Зеленского и Уиткоффа найдены элементы мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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