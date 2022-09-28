Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, бегущим от спецоперации
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, которые не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине.
«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», - заявил Шольц в интервью газете «Нойе оснабрюкер цайтунг».
По мнению канцлера, такие граждане должны пройти проверку безопасности прежде чем попасть на территорию Германии.
Ранее немецкое правительство заявило, что намерено обсудить на европейском уровне позицию в отношении того, как поступать с россиянами, отказывающимися принимать участие в спецоперации РФ на Украине.
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