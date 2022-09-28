Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, бегущим от спецоперации

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, которые не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине.

«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», - заявил Шольц в интервью газете «Нойе оснабрюкер цайтунг».

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По мнению канцлера, такие граждане должны пройти проверку безопасности прежде чем попасть на территорию Германии.

Ранее немецкое правительство заявило, что намерено обсудить на европейском уровне позицию в отношении того, как поступать с россиянами, отказывающимися принимать участие в спецоперации РФ на Украине.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МобилизацияБеженцыГерманияШольц
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