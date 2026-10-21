Стубб: На переговорах Зеленского и Уиткоффа найдены элементы мира
На переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, которые прошли в Осло, удалось найти некоторые «элементы мира», заявил журналистам президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, удалось добиться реального прогресса. «Первое — это общая картина; второе — это краткосрочная перспектива. В общей картине мы нашли некоторые элементы мира, которые будут представлены в Санкт-Петербурге завтра», — заявил он. Стубб отметил, что консультации на техническом уровне продвигаются успешно.
В обсуждении приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидер Финляндии и спецпосланник США Стивен Уиткофф.
Ранее стало известно, что Уиткофф после встречи по Украине направится в среду в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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