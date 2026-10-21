Оценку по поведению школьников будут ставить по итогам четверти и года
Стал известен порядок оценки поведения школьников, сообщает РИА Новости.
Его установило Минпросвещения России. В эксперименте участвуют ученики со второго по восьмой класс, а для его проведения в каждом регионе выбрали не менее 10 общеобразовательных организаций. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра.
При принятии решения он должен учитывать не только собственные наблюдения, но и комментарии других учителей. Для оценки предусмотрены три уровня: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».
Оценка за поведение в школе не является мерой дисциплинарного взыскания и не повлияет на допуск к государственной итоговой аттестации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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