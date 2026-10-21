Оценку по поведению школьников будут ставить по итогам четверти и года

Его установило Минпросвещения России. В эксперименте участвуют ученики со второго по восьмой класс, а для его проведения в каждом регионе выбрали не менее 10 общеобразовательных организаций. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра.

При принятии решения он должен учитывать не только собственные наблюдения, но и комментарии других учителей. Для оценки предусмотрены три уровня: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

Оценка за поведение в школе не является мерой дисциплинарного взыскания и не повлияет на допуск к государственной итоговой аттестации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

