Оценку по поведению школьников будут ставить по итогам четверти и года

Стал известен порядок оценки поведения школьников, сообщает РИА Новости.

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Его установило Минпросвещения России. В эксперименте участвуют ученики со второго по восьмой класс, а для его проведения в каждом регионе выбрали не менее 10 общеобразовательных организаций. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра.

При принятии решения он должен учитывать не только собственные наблюдения, но и комментарии других учителей. Для оценки предусмотрены три уровня: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

Оценка за поведение в школе не является мерой дисциплинарного взыскания и не повлияет на допуск к государственной итоговой аттестации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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