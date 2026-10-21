Гимнасты РФ стали вторыми на ЧМ в командном многоборье, отобравшись на Олимпиаду

Турнир проходит в Роттердаме. Россияне в сумме набрали 250,329 балла, что помогло сборной РФ завоевать лицензию на Олимпиаду 2028 года. Гимнасты первыми из российских спортсменов отобрались на Игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Золото» завоевала команда Японии, набравшая 251,928 балла. «Бронза» досталась гимнастам из Китая (249,193).

Ранее стало известно, что российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за проблем с визами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

