«Мы ещё ваши братья»: Алексиевич упрекнула русскую интеллигенцию

Алексиевич отметила, что всех её единомышленников из президиума совет уже либо задержали, либо вынудили покинуть страну.

«Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», - заявила Алексиевич.

Она также обратилась к «русской интеллигенции», упрекнув её представителей за молчание.

«Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы всё ещё ваши братья», - отметила писательница.

Координационный совет оппозиции выступает за проведение новых выборов президента Белоруссии, освобождение политзаключённых и расследование преступлений действующей власти. Президент Александр Лукашенко ранее сравнивал совет с «чёрной сотней», а недавно назвал его предложения «катастрофой» и подчеркнул, что общаться с его участниками не будет.