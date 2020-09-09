«Мы ещё ваши братья»: Алексиевич упрекнула русскую интеллигенцию
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич выступила с заявлением в контексте задержания ещё одного соратника, Максима Знака. Текст опубликован на сайте белорусского ПЭН-центра.
Алексиевич отметила, что всех её единомышленников из президиума совет уже либо задержали, либо вынудили покинуть страну.
«Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», - заявила Алексиевич.
Она также обратилась к «русской интеллигенции», упрекнув её представителей за молчание.
«Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы всё ещё ваши братья», - отметила писательница.
Координационный совет оппозиции выступает за проведение новых выборов президента Белоруссии, освобождение политзаключённых и расследование преступлений действующей власти. Президент Александр Лукашенко ранее сравнивал совет с «чёрной сотней», а недавно назвал его предложения «катастрофой» и подчеркнул, что общаться с его участниками не будет.
В среду, 9 августа, к россиянам обратилась экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что её соратники борются не против России, и призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды насчёт белорусской оппозиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru