Гериатр: Каждый второй новорожденный россиянин может дожить до 100 лет

По её словам, современная наука предлагает новые возможности продления активного долголетия. При этом для повышения показателя до 78 лет к 2030 году, о чем говорил ранее глава государства Владимир Путин, необходим комплекс мер — системное укрепление здравоохранения, особенно в части борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями. Среди других мер, по словам эксперта — широкое внедрение профилактических программ, повышение доступности медицинской помощи, развитие гериатрической службы и формирование культуры здорового образа жизни.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы бессмертия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

