Спецслужбы оцепили Белый дом после убийства активиста Кирка

Американский правый активист Чарли Кирк скончался после покушения В Конгресс США внесли законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» против РФ Польша после падения дронов запросила у союзников системы ПВО В Госдуму внесут законопроект о выплатах надбавок к пенсии с 70 лет В Париже нашли считавшуюся утраченной 400 лет картину Рубенса