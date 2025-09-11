Спецслужбы оцепили Белый дом после убийства активиста Кирка
11 сентября 202506:32
В США после убийства активиста Чарли Кирка спецслужбы оцепили Белый дом, сообщает Washington Post.
По данным издания, вокруг американской администрации установили масштабный периметр безопасности.
Кроме того, у Белого дома спустили флаги. Распоряжение отдал президент Дональд Трамп.
Кирк был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
