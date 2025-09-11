Спецслужбы оцепили Белый дом после убийства активиста Кирка

В США после убийства активиста Чарли Кирка спецслужбы оцепили Белый дом, сообщает Washington Post.

Стало известно о ключевой роли Кирка в победе Трампа на выборах

По данным издания, вокруг американской администрации установили масштабный периметр безопасности.

Кроме того, у Белого дома спустили флаги. Распоряжение отдал президент Дональд Трамп.

Кирк был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
