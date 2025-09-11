США могут вернуть поправку о прекращении торговли с Россией
Проект закона о восстановлении поправки Джексона-Вэника внесен в конгресс США, заявил в социальной сети Х член Палаты представителей Джо Уилсон.
По его словам, это необходимо с тем, чтобы добиться прекращения любой торговли с Россией.
«После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю», — заявил он.
Парламентарий отметил, что поправку неправомерно отменили экс-президент Барак Обама и бывший глава Госдепа Джон Керри во время «перезагрузки» отношений с Москвой.
Ранее поправка Джексона-Вэника ограничивала Россию в торговле, ее отменили только в 2012 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
