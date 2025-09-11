СМИ: Сеть 5G в России хотят строить на частотах 3G

Госкомиссия по радиочастотам по заявке оператора «Вымпелком» в октябре текущего года рассмотрит вопрос тестирования сети пятого поколения на этих частотах.

По словам экспертов, это позволит покрывать сотовой связью метро, автотрассы и небольшие населенные пункты, а в городах — сделать мобильный интернет более быстрым и качественным. Внедрение 5G в стране тормозится не первый год из-за отсутствия свободных частот и необходимой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что ряд городов России обеспечат инфраструктурой связи стандарта 5G к 2030 году, при этом ее строительство начнется в 2026-м с двух городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

