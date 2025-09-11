СМИ: Сеть 5G в России хотят строить на частотах 3G
Для внедрения сети 5G в России могут быть использованы диапазоны, на которых построены сети устаревшего стандарта 3G, сообщают «Известия».
Госкомиссия по радиочастотам по заявке оператора «Вымпелком» в октябре текущего года рассмотрит вопрос тестирования сети пятого поколения на этих частотах.
По словам экспертов, это позволит покрывать сотовой связью метро, автотрассы и небольшие населенные пункты, а в городах — сделать мобильный интернет более быстрым и качественным. Внедрение 5G в стране тормозится не первый год из-за отсутствия свободных частот и необходимой инфраструктуры.
Ранее стало известно, что ряд городов России обеспечат инфраструктурой связи стандарта 5G к 2030 году, при этом ее строительство начнется в 2026-м с двух городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США могут вернуть поправку о прекращении торговли с Россией
- Челябинский суд разрешил использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей
- При ограничениях в аэропортах будут стелить матрацы, а в «РЖД» - запускать дополнительные поезда
- СМИ: Сеть 5G в России хотят строить на частотах 3G
- СМИ: Каждая десятая российская компания планирует сократить штат
- Стало известно о ключевой роли Кирка в победе Трампа на выборах
- Повышенные выплаты к пенсии с 70 лет могут появиться в РФ
- Медведев: Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц
- ФБР: Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан
- СМИ: Путин предостерёг Запад от отправки войск на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru