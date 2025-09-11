За ночь над Россией уничтожили 17 украинских БПЛА

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали 17 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили в Воронежской области, пять – в Белгородской. Кроме того, по два беспилотника уничтожили в Брянской и Курской областях, по одному – в Липецкой и Тамбовской.

Накануне в Белгородской области после атак дронов и артиллерии ВСУ были повреждены десятки объектов инфраструктуры и пострадали два человека, пишет Ura.ru.

