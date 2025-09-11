СМИ: Каждая десятая российская компания планирует сократить штат

Об этом заявили 12% участников опроса. В конце прошлого года это намеревались сделать только 8% предприятий. Одновременно вдвое уменьшилось количество бизнесов, готовых нанимать новых работников. Всё это происходит на фоне рекордно низкой безработицы.

Основные причины — рост издержек, повышение налогов, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам. Кроме того, рутинные задачи чаще передаются искусственному интеллекту.

Отмечается, что массовые сокращения могут коснуться строительства, ритейла, консалтинга, добычи сырья и машиностроения.

В некоторых российских компаниях уже есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, это не нарушает права работника, заявила НСН юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина.

