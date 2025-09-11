На Украине объявили в розыск Вячеслава Фетисова

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявлен в розыск Службой безопасности Украины, следует из информации в базе украинского МВД.

Розыск ведется с 2022 года по линии отделения ведомства по Тернопольской области. Фетисову было заочно предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность» Украины.

В то же время парламентарий с 2021 года находится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России.

Ранее СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (Тимура Юнусова), которого обвинили в нарушении порядка въезда на территорию Украины, пишет Ura.ru.

