На Украине объявили в розыск Вячеслава Фетисова
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявлен в розыск Службой безопасности Украины, следует из информации в базе украинского МВД.
Розыск ведется с 2022 года по линии отделения ведомства по Тернопольской области. Фетисову было заочно предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность» Украины.
В то же время парламентарий с 2021 года находится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России.
Ранее СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (Тимура Юнусова), которого обвинили в нарушении порядка въезда на территорию Украины, пишет Ura.ru.
