Челябинский суд разрешил использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей

Избирком настаивал, что агитационный материал нарушает запрет на использование в агитации изображений россиян без их согласия. Однако коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями граждане физическими лицами считаться не могут.

Листовку в стилистике советского плаката коммунисты сгенерировали при помощи ИИ. В центре изображения надпись: «Нам важен каждый» и несколько граждан.

Эксперты называют данное решение суда важным и полезным прецедентом» в преддверии выборов в Госдуму 2026 года.

Ранее в России призвали создать министерство искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

