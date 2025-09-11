Челябинский суд разрешил использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей

Челябинский областной суд признал незаконным решение областного избиркома о запрете предвыборной листовки КПРФ, созданной при помощи искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсант».

Избирком настаивал, что агитационный материал нарушает запрет на использование в агитации изображений россиян без их согласия. Однако коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями граждане физическими лицами считаться не могут.

Листовку в стилистике советского плаката коммунисты сгенерировали при помощи ИИ. В центре изображения надпись: «Нам важен каждый» и несколько граждан.

Эксперты называют данное решение суда важным и полезным прецедентом» в преддверии выборов в Госдуму 2026 года.

Ранее в России призвали создать министерство искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
