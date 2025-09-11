Челябинский суд разрешил использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей
Челябинский областной суд признал незаконным решение областного избиркома о запрете предвыборной листовки КПРФ, созданной при помощи искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсант».
Избирком настаивал, что агитационный материал нарушает запрет на использование в агитации изображений россиян без их согласия. Однако коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями граждане физическими лицами считаться не могут.
Листовку в стилистике советского плаката коммунисты сгенерировали при помощи ИИ. В центре изображения надпись: «Нам важен каждый» и несколько граждан.
Эксперты называют данное решение суда важным и полезным прецедентом» в преддверии выборов в Госдуму 2026 года.
Ранее в России призвали создать министерство искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США могут вернуть поправку о прекращении торговли с Россией
- Челябинский суд разрешил использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей
- При ограничениях в аэропортах будут стелить матрацы, а в «РЖД» - запускать дополнительные поезда
- СМИ: Сеть 5G в России хотят строить на частотах 3G
- СМИ: Каждая десятая российская компания планирует сократить штат
- Стало известно о ключевой роли Кирка в победе Трампа на выборах
- Повышенные выплаты к пенсии с 70 лет могут появиться в РФ
- Медведев: Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц
- ФБР: Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан
- СМИ: Путин предостерёг Запад от отправки войск на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru