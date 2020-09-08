Лукашенко: Предложения Совета оппозиции – катастрофа для Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, поскольку не знает, «кто эти люди», и не считает их оппозицией. Кроме того, президент Белоруссии назвал все предложения, которые выдвигает совет, катастрофой для народа. Об этом рассказал главред радиостанции «Говорит Москва» - он в составе группы российских журналистов ранее взял интервью у белорусского лидера.

«Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными», - цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале Бабаян.