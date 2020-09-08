Лукашенко: Предложения Совета оппозиции – катастрофа для Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, поскольку не знает, «кто эти люди», и не считает их оппозицией. Кроме того, президент Белоруссии назвал все предложения, которые выдвигает совет, катастрофой для народа. Об этом рассказал главред радиостанции «Говорит Москва» - он в составе группы российских журналистов ранее взял интервью у белорусского лидера.
«Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными», - цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале Бабаян.
Между тем, накануне стало известно, что Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии стал принимать решения через Telegram. Об этом рассказал член президиума совета Максим Знак. Он подчеркнул, что это произошло на фоне давления на его президиум, пишет РИА Новости. Знак отметил, что в настоящий момент решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Кроме того, он добавил, что этот механизм уже опробован.
Напомним, ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, отмечает Ura.ru. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
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