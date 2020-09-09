Москва словам не верит. Почему Тихановская из Литвы никогда не достучится до Кремля

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России рассказал в эфире НСН, почему лидеры белорусской оппозиции в Москве воспринимаются как враги России.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России. В нём она, в частности, заявила, ни на каком этапе это не была борьба против России, и, она уверена, не станет таковой.

Действия Тихановской говорят о том, что она адекватна и понимает, что окончательный разрыв с Россией – контрпродуктивен и самоубийственен для белорусских оппонентов Лукашенко. Она пытается сгладить и без того негативный эффект, рассказал в эфире НСН председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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«Эти заявления не изменят отношения к Тихановской в Москве, так как она является частью некой политической схемы по поддержке белорусской оппозиции, которую реализуют внешние по отношению к Белоруссии силы. Тот факт, что она находится в эмиграции в Литве и оттуда осуществляет свою деятельность, уже ставит ее в совершенно определенную позицию, которая для России неприемлема. Потому любые ее заявления ничего не изменят», - сказал он.

В Кремле считают, что если Тихановская или кто-то из ее соратников придут к власти, то начнется совершенно другой разговор о взаимоотношениях с Россией, пояснил НСН Лукьянов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяБелоруссияРоссия
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