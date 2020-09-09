Москва словам не верит. Почему Тихановская из Литвы никогда не достучится до Кремля

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России. В нём она, в частности, заявила, ни на каком этапе это не была борьба против России, и, она уверена, не станет таковой.

Действия Тихановской говорят о том, что она адекватна и понимает, что окончательный разрыв с Россией – контрпродуктивен и самоубийственен для белорусских оппонентов Лукашенко. Она пытается сгладить и без того негативный эффект, рассказал в эфире НСН председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.