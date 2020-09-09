Москва словам не верит. Почему Тихановская из Литвы никогда не достучится до Кремля
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России рассказал в эфире НСН, почему лидеры белорусской оппозиции в Москве воспринимаются как враги России.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России. В нём она, в частности, заявила, ни на каком этапе это не была борьба против России, и, она уверена, не станет таковой.
Действия Тихановской говорят о том, что она адекватна и понимает, что окончательный разрыв с Россией – контрпродуктивен и самоубийственен для белорусских оппонентов Лукашенко. Она пытается сгладить и без того негативный эффект, рассказал в эфире НСН председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Эти заявления не изменят отношения к Тихановской в Москве, так как она является частью некой политической схемы по поддержке белорусской оппозиции, которую реализуют внешние по отношению к Белоруссии силы. Тот факт, что она находится в эмиграции в Литве и оттуда осуществляет свою деятельность, уже ставит ее в совершенно определенную позицию, которая для России неприемлема. Потому любые ее заявления ничего не изменят», - сказал он.
В Кремле считают, что если Тихановская или кто-то из ее соратников придут к власти, то начнется совершенно другой разговор о взаимоотношениях с Россией, пояснил НСН Лукьянов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- СК обвинил замглавы Минэнерго в причастности к хищению 603 млн рублей
- На Западе остановили испытания вакцины от COVID-19 из-за «побочки»
- В Кремле прокомментировали отмену «Прямой линии с Путиным»
- Ефремов вновь отказался от услуг Пашаева
- «Мы ещё ваши братья»: Алексиевич упрекнула русскую интеллигенцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru