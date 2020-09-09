«Это не борьба против России»: Тихановская обратилась к россиянам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России. В нём она призвала россиян не поддаваться влиянию российской пропаганды, пытающейся, по её словам, исказить суть происходящего в Белоруссии.

Видеозапись публикуют некоторые белорусские СМИ. Тихановская, в частности, заявила, что действующий глава государства подошёл к выборам президента в 2020 году «без шансов переизбрания», выбрав стратегию недопуска к выборам независимых кандидатов и их выдворения из страны.

По словам Тихановской, белорусский народ требует ухода Лукашенко, новых выборов, освобождения политзаключённых и расследования преступлений, совершённых властями.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой. Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное», - подчеркнула она.

По данным ЦИК Белоруссии, выборы с результатом в 80% выиграл Лукашенко. Оппозиция не признала итоги выборов, назвав их сфальсифицированными, а Тихановской пришлось уехать в Литву.

