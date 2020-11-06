МВД РФ назвало историю с бутылкой Навального «хорошо спланированной провокацией»

При этом Лось и Албуров противоречиво говорили о судьбе этих бутылок, возможно, одну из них вывезли в Германию, при том, что Певчих купила такую же бутылку в аэропорту Новосибирска, отмечает ведомство.

«В настоящее время указанные лица уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации», - говорится в сообщении.

При этом в нем добавляется, что на одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено, диагноз «отравление» не подтвержден.

Пластиковую бутылку из-под воды, на которой позднее специалисты немецкой лаборатории обнаружили следы яда «Новичок», ставшего причиной отравления Навального, в его номере в томской гостинице Xander обнаружили активисты ФБК, сопровождавшие Навального в поездке. Видеозапись обследования номера политика после того, как стало известно о его отравлении, была размещена на странице Навального в Instagram.