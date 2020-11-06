МВД РФ назвало историю с бутылкой Навального «хорошо спланированной провокацией»
Действия спутников российского оппозиционера Алексея Навального по изъятию из его номера гостиницы бутылок выглядят хорошо организованной провокацией, говорится в сообщении на сайте Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Как говорится в сообщении, сразу после того, как Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров, сопровождавшие Навального в Томске, узнали об ухудшении здоровья Навального, они «организованно изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, три пластиковые бутылки из-под воды».
При этом Лось и Албуров противоречиво говорили о судьбе этих бутылок, возможно, одну из них вывезли в Германию, при том, что Певчих купила такую же бутылку в аэропорту Новосибирска, отмечает ведомство.
«В настоящее время указанные лица уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации», - говорится в сообщении.
При этом в нем добавляется, что на одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено, диагноз «отравление» не подтвержден.
Пластиковую бутылку из-под воды, на которой позднее специалисты немецкой лаборатории обнаружили следы яда «Новичок», ставшего причиной отравления Навального, в его номере в томской гостинице Xander обнаружили активисты ФБК, сопровождавшие Навального в поездке. Видеозапись обследования номера политика после того, как стало известно о его отравлении, была размещена на странице Навального в Instagram.
По этому поводу адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что ненадлежащее оформление предполагаемых фактов преступления уголовно наказуемо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной версию об обнаружении «Новичка» в бутылке, вывезенной сторонниками политика Алексея Навального в Германию. Песков сослался на специалистов-токсикологов, которые утверждают, что бутылку со следами нервно-паралитического вещества «вряд ли кто-то мог увести, не успел бы».
В российском МИД заявили, что история с бутылкой из-под «Новичка» и ее изъятие из гостиницы вне процессуальных норм делает ее недопустимым доказательством с точки зрения юридических норм. Также скепсис ведомства вызывает тот факт, что все участники транспортировки бутылки из-под боевого отравляющего вещества обошлись без специальных защитных средств, как и то, что никто не пострадал из окружения Навального в гостинице, на борту самолета и в аэропорту.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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