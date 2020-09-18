«Слишком много абсурда». Песков высказался о бутылке с «Новичком» в деле Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной версию об обнаружении «Новичка» в бутылке, вывезенной сторонниками политика Алексея Навального в Германию.

Песков сослался на специалистов-токсикологов, которые утверждают, что бутылку со следами нервно-паралитического вещества «вряд ли кто-то мог увести, не успел бы».

Он также добавил, что Кремль не может ничего объяснить, потому что «бутылка, если она была, она была вывезена» в Германию. Песков заметил, что бутылка могла бы стать уликой в пользу гипотезы об отравлении.

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«Наши специалисты ничего не могут сказать. В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заключил, что единственное, что может пролить свет на произошедшее — это обмен информацией и при необходимости совместная работа по анализу ситуации.

Пластиковую бутылку из-под воды, на которой позднее специалисты немецкой лаборатории обнаружили следы яда «Новичок», ставшего причиной отравления Навального, в его номере в томской гостинице Xander обнаружили активисты ФБК, сопровождавшие Навального в поездке. Видеозапись обследования номера политика после того, как стало известно о его отравлении, была размещена на странице Навального в Instagram.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеПесковАлексей Навальный
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