«Слишком много абсурда». Песков высказался о бутылке с «Новичком» в деле Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной версию об обнаружении «Новичка» в бутылке, вывезенной сторонниками политика Алексея Навального в Германию.
Песков сослался на специалистов-токсикологов, которые утверждают, что бутылку со следами нервно-паралитического вещества «вряд ли кто-то мог увести, не успел бы».
Он также добавил, что Кремль не может ничего объяснить, потому что «бутылка, если она была, она была вывезена» в Германию. Песков заметил, что бутылка могла бы стать уликой в пользу гипотезы об отравлении.
«Наши специалисты ничего не могут сказать. В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля заключил, что единственное, что может пролить свет на произошедшее — это обмен информацией и при необходимости совместная работа по анализу ситуации.
Пластиковую бутылку из-под воды, на которой позднее специалисты немецкой лаборатории обнаружили следы яда «Новичок», ставшего причиной отравления Навального, в его номере в томской гостинице Xander обнаружили активисты ФБК, сопровождавшие Навального в поездке. Видеозапись обследования номера политика после того, как стало известно о его отравлении, была размещена на странице Навального в Instagram.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Директора наркоклиники в Красноярске арестовали после пожара
- В Кремле оценили меры поддержки экономики в пандемию
- Кремль оценил призыв Кудрина дать россиянам больше денег
- «Слишком много абсурда». Песков высказался о бутылке с «Новичком» в деле Навального
- Новый адвокат Ефремова запросил для него условный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru