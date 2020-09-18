«Слишком много абсурда». Песков высказался о бутылке с «Новичком» в деле Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной версию об обнаружении «Новичка» в бутылке, вывезенной сторонниками политика Алексея Навального в Германию.

Песков сослался на специалистов-токсикологов, которые утверждают, что бутылку со следами нервно-паралитического вещества «вряд ли кто-то мог увести, не успел бы».

Он также добавил, что Кремль не может ничего объяснить, потому что «бутылка, если она была, она была вывезена» в Германию. Песков заметил, что бутылка могла бы стать уликой в пользу гипотезы об отравлении.