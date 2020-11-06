МВД связало произошедшее с Навальным с диетой для похудения

Жена Алексея Навального заявляла российским врачам, что он мог почувствовать себя плохо из-за диет для похудения. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

В сообщении МВД говорится, что Юлия Навальная рассказала врачам о диете мужа, при которой он ограничивал себя в еде. В течение 3-5 дней политика беспокоил дискомфорт после приема пищи, а питание носило нерегулярный характер, передаёт ведомство со ссылкой на её слова.

Также в МВД отметили, что врачи установили Навальному диагноз панкреатит и нарушение углеводного обмена.

Навальному стало плохо во время перелета 20 августа из Томска в Москву. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в аэропорту Омска. Позже он был госпитализирован в одну из омских больниц, а затем передан в немецкую клинику Charite.

Врачи берлинской клиники заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом. Правительство Германии 2 сентября установило, что политика отравили ядом из группы «Новичок».

Москва отвергает обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.



