Адвокат Трунов: команду Навального могут обвинить в укрывательстве улик
Игорь Трунов рассказал НСН порядок действия со стороны профессионального юриста при обнаружении предположительных фактов преступления.
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что вещество из группы «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске.
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что ненадлежащее оформление предполагаемых фактов преступления уголовно наказуемо.
«Здесь мы имеем достаточно странное поведение, особенно со стороны профессионального юриста. На руках у него имеются факты особо тяжкого преступления, но вместо того, чтобы апеллировать этими фактами, они увозятся за границу, держатся там месяц, а потом появляются. На сегодняшний день есть все основания, чтобы допросить эту группу людей, которые предполагаемые факты с отравляющими веществами увезли за рубеж. Почему изначально эти факты не были оформлены надлежащим образом? У вас есть факт тяжкого преступления, и вы не сообщаете об этом, это в принципе наказуемое деяние. Это называется укрывательство», - объяснил он.
Юрист назвал необходимый порядок действий при обнаружении подобных фактов.
«В рамках уголовного дела используются только те факты, которые следователями признаются таковыми. Адвокат вправе собирать факты, он должен оформить это в форме ходатайства, и если следователь и суд признает эти факты допустимыми, то они являются уже доказательствами по судебному и первичному следствию. Если есть опасения того, что какие-то факты недобросовестными правоохранителями будут уничтожены, их можно делить на несколько частей, и потом апеллировать. То есть часть из бутылки предъявили следствию для проверки, а часть вывезли. Если бы вышли расхождения в экспертизах, то сделали бы повторную экспертизу, а потом сравнили. Это легко проверяется, что это жидкость из одной бутылки и одного источника», - добавил он.
Трунов отметил, что улики должны были быть собраны и упакованы должностным лицом, который несет ответственность. В противном случае ситуация превращается в нечто недоказуемое.
«Помимо прочего, все улики должны быть должным образом упакованы каким-то должностным лицом, который несет ответственность. Все упирается в ответственность. С чего мы будем доверять некому дяде Васе, который что-то собрал и непонятно как куда-то передал. Кто он такой, чтобы опечатывать надлежащим образом вещественные доказательства? Поэтому сейчас получается достаточно тупиковая ситуация - они увезли с собой эти улики в Германию и встает вопрос, а они были первоначально или уже в Германии каким-то образом появились? Здесь сразу зарождается большое сомнение», - заключил он.
Бутылку из номера Навального немецким врачам предоставили соратники оппозиционера, сопровождавшие его в поездке. Видеозапись с обыском номера политика членами его команды была сегодня размещена на странице Навального в Instagram.
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