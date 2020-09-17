Адвокат Трунов: команду Навального могут обвинить в укрывательстве улик

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что вещество из группы «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске.

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что ненадлежащее оформление предполагаемых фактов преступления уголовно наказуемо.

«Здесь мы имеем достаточно странное поведение, особенно со стороны профессионального юриста. На руках у него имеются факты особо тяжкого преступления, но вместо того, чтобы апеллировать этими фактами, они увозятся за границу, держатся там месяц, а потом появляются. На сегодняшний день есть все основания, чтобы допросить эту группу людей, которые предполагаемые факты с отравляющими веществами увезли за рубеж. Почему изначально эти факты не были оформлены надлежащим образом? У вас есть факт тяжкого преступления, и вы не сообщаете об этом, это в принципе наказуемое деяние. Это называется укрывательство», - объяснил он.

Юрист назвал необходимый порядок действий при обнаружении подобных фактов.