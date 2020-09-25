На грани фантастики. МИД РФ прокомментировал дело Навального
МИД РФ обвинил Германию и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в несоблюдении международных соглашений и превышении своих полномочий.
Как говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России, Германия нарушила свои обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 г. и двум дополнительным протоколам к ней.
В сообщении отмечается, что власти Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по инциденту с А.Навальным.
В качестве примеров такого противодействия в сообщении МИДа приводится отказ от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорированиеправомерных запросов Генпрокуратуры РФ и апелляция к «экспертному» потенциалу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
По поводу ОЗХО российский МИД отмечает, что эта организация «фактически превращена усилиями евроатлантических союзников в инструмент реализации их геополитических замыслов на Ближнем Востоке и за его пределами».
В сообщении министерства отмечается, что история с бутылкой из-под «Новичка» и ее изъятие из гостиницы вне процессуальных норм делает ее недопустимым доказательством с точки зрения юридических норм. Также скепсис ведомства вызывает тот факт, что все участники транспортировки бутылки из-под боевого отравляющего вещества обошлись без специальных защитных средств, как и то, что никто не пострадал из окружения Навального в гостинице, на борту самолета и в аэропорту.
«Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», - говорится в сообщении МИДа.
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