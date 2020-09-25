На грани фантастики. МИД РФ прокомментировал дело Навального

МИД РФ обвинил Германию и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в несоблюдении международных соглашений и превышении своих полномочий.

Как говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России, Германия нарушила свои обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 г. и двум дополнительным протоколам к ней.

В сообщении отмечается, что власти Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по инциденту с А.Навальным.