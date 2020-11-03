Навальный предложил переселить Лукашенко в Беловежскую пущу

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Telegram-каналу Nexta обратился к главе Белоруссии Александру Лукашенко с предложением переехать в Беловежскую пущу.

Навальный решил подсказать главе республики, как минимизировать протестные настроения в обществе. Он посчитал, что «безошибочным действием» будет получение гарантий безопасности от белорусской оппозиции. По его словам, после Лукашенко смог бы организовать новые выборы президента и переехать на территорию Беловежской пущи.

Политик отметил, что при других обстоятельствах Лукашенко сможет сохранить власть, но гипотетическое окончание его правления закончится «гораздо хуже».

Протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов. На них, по официальным данным, победил в шестой раз подряд действующий президент республики Александр Лукашенко. В штабе оппозиционного кандитата Светланы Тихановской заявили о фальсификации результатов, сама экс-кандидат в президенты была вынуждена переехать в Польшу из-за угроз. В Минске и других городах недовольные результатами выборов вышли на улицы. По меньшей мере 1300 протестующих активистов получили травмы.



