Трамп: Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в скором времени провести встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на военной базе Эндрюс.

Трамп заявил, что после переговоров Уиткоффа с Путиным что-то случится на Украине

«Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча», - цитирует политика ТАСС.

Трамп уточнил, что имеет в виду встречу с Путиным и Зеленским.

Ранее американский президент заявил, что конфликт на Украине ближе к завершению, чем когда-либо ранее, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп

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