Трамп: Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским

«Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча», - цитирует политика ТАСС.

Трамп уточнил, что имеет в виду встречу с Путиным и Зеленским.

Ранее американский президент заявил, что конфликт на Украине ближе к завершению, чем когда-либо ранее, пишет 360.ru.

