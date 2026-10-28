Трамп: Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассчитывает в скором времени провести встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на военной базе Эндрюс.
«Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча», - цитирует политика ТАСС.
Трамп уточнил, что имеет в виду встречу с Путиным и Зеленским.
Ранее американский президент заявил, что конфликт на Украине ближе к завершению, чем когда-либо ранее, пишет 360.ru.
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