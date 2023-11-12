Многополярность и старые счеты. Япония напряглась из-за РФ и Китая

Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигают многополярность мира и защищают ключевые нормы международных отношений. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И, слова которого приводит РИА Новости.



Он отметил, что это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять.

А встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с НСН.