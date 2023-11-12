Многополярность и старые счеты. Япония напряглась из-за РФ и Китая
Новая холодная война началась из разделяет мир на два блока. Япония против России выступает на стороне США и своей собственной -из-за Курил, полагают российские эксперты.
Японский премьер Фумио Кисида заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны, сообщает NHK. Причиной такой обеспокоенности японских властей являются полеты российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем.
Россия и Китай тесно сотрудничают на международной арене, продвигают многополярность мира и защищают ключевые нормы международных отношений. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять.
А встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с НСН.
«Сейчас и в мире в целом, и в Северо-Восточной Азии наблюдается формирование новой биполярности, новой холодной войны. В рамках этого формируются два блока государств, которые противостоят друг другу – западные страны во главе с США, Япония и Корея противостоят России, Китаю и КНДР. Это событие нужно рассматривать в этом глобальном и региональном контексте. Конечно, эта встреча свидетельствует о новом уровне консолидации антизападных стран в регионе, формируется новый антизападный блок», - отметил собеседник НСН.
По словам Стрельцова, главы России и КНДР послали сигнал США и союзникам, включая Японию и Южную Корею. Москва не скрывает, что будет продвигать интересы КНДР по вопросам Корейского полуострова.
Между Японией и Россией по-прежнему остается вопрос Курильских островов, который Москва считает решенным по итогам Второй мировой войны, а Япония – нет. Россию ждет дальнейшее ухудшение отношений с Японией, однако ни о каком военном решении вопроса речи идти не может, заявил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с НСН.
«Ситуация будет становиться все более напряженной, и естественно, что никакого экономического сотрудничества не будет, и понятно, что и переговоров по мирному договору, скорее всего, тоже не будет... А какие могут быть решительные действия? Военные? Ну это смешно, у нас уже есть [спецоперация], две мы вообще не потянем, это нереально, и это не требуется. А зачем переходить к каким-то решительным действиям? Что мы хотим, японцев завоевать или разбомбить? Это будет прямая война с Америкой, у них есть договор о безопасности, если на Японию нападают, то автоматически США выступают в защиту Японии. Это совершенно фантастическая ситуация, поэтому ничего не будет. Будет ухудшение отношений, оно уже началось», - заключил Панов.
Ранее Москва выразила протест посольству Японии в России из-за проведения совместных с США военных учений вблизи российских границ. МИД РФ указал на недопустимость «демонстративной военной активности» Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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