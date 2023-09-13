«В одной лодке!»: Путин и Ким Чен Ын послали сигнал США «о холодной войне»

«Сейчас и в мире в целом, и в Северо-Восточной Азии наблюдается формирование новой биполярности, новой холодной войны. В рамках этого формируются два блока государств, которые противостоят друг другу – западные страны во главе с США, Япония и Корея противостоят России, Китаю и КНДР. Это событие нужно рассматривать в этом глобальном и региональном контексте. Конечно, эта встреча свидетельствует о новом уровне консолидации антизападных стран в регионе, формируется новый антизападный блок», - отметил собеседник НСН.

По словам Стрельцова, главы России и КНДР послали сигнал США и союзникам, включая Японию и Южную Корею. Москва не скрывает, что будет продвигать интересы КНДР по вопросам Корейского полуострова. Также позиции стран совпадают и по украинскому кризису.

«Я не думаю, что встреча Путина и Ким Чен Ына – это сигнал Японии и Южной Корее. Это общий посыл западным странам, больше это касается украинского кризиса. Можно додумывать, что встреча была связана и с американо-китайскими отношениями, которые очень сложные и напряженные. При этом встреча Путина и Ким Чен Ына показала, что Россия будет по вопросам Корейского полуострова в одной лодке с Северной Кореей, будет продвигать интересы КНДР», - заключил он.

При этом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях именно в экономических проектах.

