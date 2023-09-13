«В одной лодке!»: Путин и Ким Чен Ын послали сигнал США «о холодной войне»
Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил НСН, что главы России и КНДР дали понять, что объединились против США, Японии и Южной Кореи.
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с НСН.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры, глава Северной Кореи уехал. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались и тет-а-тет. Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу России за безопасность», побывал на космодроме, на торжественном обеде, а также рассказал Путину о ситуации на Корейском полуострове. Стрельцов назвал встречу показательной с точки зрения регионального и глобального расклада сил.
«Сейчас и в мире в целом, и в Северо-Восточной Азии наблюдается формирование новой биполярности, новой холодной войны. В рамках этого формируются два блока государств, которые противостоят друг другу – западные страны во главе с США, Япония и Корея противостоят России, Китаю и КНДР. Это событие нужно рассматривать в этом глобальном и региональном контексте. Конечно, эта встреча свидетельствует о новом уровне консолидации антизападных стран в регионе, формируется новый антизападный блок», - отметил собеседник НСН.
По словам Стрельцова, главы России и КНДР послали сигнал США и союзникам, включая Японию и Южную Корею. Москва не скрывает, что будет продвигать интересы КНДР по вопросам Корейского полуострова. Также позиции стран совпадают и по украинскому кризису.
«Я не думаю, что встреча Путина и Ким Чен Ына – это сигнал Японии и Южной Корее. Это общий посыл западным странам, больше это касается украинского кризиса. Можно додумывать, что встреча была связана и с американо-китайскими отношениями, которые очень сложные и напряженные. При этом встреча Путина и Ким Чен Ына показала, что Россия будет по вопросам Корейского полуострова в одной лодке с Северной Кореей, будет продвигать интересы КНДР», - заключил он.
При этом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях именно в экономических проектах.
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