Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений

МИД РФ указал на недопустимость «демонстративной военной активности» Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она предупредила, то подобная политика властей Японии может привести к напряженности в регионе.

Масштабные японо-американские военные учения «Orient shield» (Восточный щит) прошли с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо. В маневрах приняли участие около 3500 военнослужащих от обеих стран. Учения проводятся с 1982 года.











