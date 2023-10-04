Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений
Москва выразила протест посольству Японии в России из-за проведения совместных с США военных учений вблизи российских границ.
МИД РФ указал на недопустимость «демонстративной военной активности» Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она предупредила, то подобная политика властей Японии может привести к напряженности в регионе.
Масштабные японо-американские военные учения «Orient shield» (Восточный щит) прошли с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо. В маневрах приняли участие около 3500 военнослужащих от обеих стран. Учения проводятся с 1982 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Музее музыки в Москве покажут отреставрированную 300-летнюю скрипку Страдивари
- «МК»: ВС России уничтожили крупнейший штаб ВСУ, который посещал Зеленский
- Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений
- В Кисловодске установят первую в стране музыкальную скульптуру Рахманинова
- Синоптик Шувалов: В выходные в Москве выпадет мокрый снег
- Норвегия увеличит военный бюджет на 20 процентов в 2024 году
- В Индии 30 человек пропали без вести после наводнения
- Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области
- Власти Ирана: Самолеты из России будут проходить техобслуживание в республике
- Полиция отказалась возбуждать дело против сына Кадырова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru