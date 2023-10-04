Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений

Москва выразила протест посольству Японии в России из-за проведения совместных с США военных учений вблизи российских границ.

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МИД РФ указал на недопустимость «демонстративной военной активности» Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она предупредила, то подобная политика властей Японии может привести к напряженности в регионе.

Масштабные японо-американские военные учения «Orient shield» (Восточный щит) прошли с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо. В маневрах приняли участие около 3500 военнослужащих от обеих стран. Учения проводятся с 1982 года.




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ФОТО: РИА Новости
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