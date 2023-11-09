РФ прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия, передает ТАСС.
Соглашение подписано 13 октября 1993 года. Министерству иностранных дел РФ поручено в трехдневный срок уведомить Токио о принятом решении.
Россельхознадзор 16 октября сообщил о запрете поставок японской рыбы. Решение принято из-за сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима».
Представитель внешнеполитического ведомства Японии Кацуро Китагава назвал решение «несправедливым» и призвал Россию отменить запрет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru