РФ прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия, передает ТАСС.

На «Фукусиме-1» приступят к сбросу в океан третьей партии воды

Соглашение подписано 13 октября 1993 года. Министерству иностранных дел РФ поручено в трехдневный срок уведомить Токио о принятом решении.

Россельхознадзор 16 октября сообщил о запрете поставок японской рыбы. Решение принято из-за сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима».

Представитель внешнеполитического ведомства Японии Кацуро Китагава назвал решение «несправедливым» и призвал Россию отменить запрет, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯпонияМихаил МишустинПравительство России

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