«Мизерные траты»: В России предрекли провал военной помощи США на Украине
Американист Константин Блохин считает, что ситуация на Украине безразлична для простых американцев, но очень болезненна для западной элиты, потому что она привыкла использовать Киев в качестве инструмента сдерживания России.
США не будут воевать за Украину, они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
16 марта американский президент Джо Байден перед выступлением украинского лидера Владимира Зеленского в Конгрессе США заявил, что планирует предоставить Украине военную помощь на сумму один миллиард долларов. Блохин считает, что в такой ситуации «Россия должна действовать решительно».
«Кремль должен прерывать все эти поставки. Цель США состоит в том, чтобы создать для России из Украины второй Афганистан. Чтобы РФ завязла в этом долгоиграющем конфликте, тратила свои ресурсы, деньги, надорвала экономику, и в конечном итоге эта ситуация дестабилизировала бы внутреннюю обстановку в России», - отметил он.
Американист добавил, что сложившаяся на Украине ситуация показала слабость США на мировой арене.
«Понятно, что Байден не может спасти Украину вот этими мизерными тратами. Это все капля в море. Воевать за Украину США не будут. Они помогают ей такими символическими действиями, но втягиваться в конфликт с Россией из-за Украины они не собираются и не собирались. Украина показала ограниченность влияния США в мире. Потому что давить на Россию они могут только санкциями. Украина – это камень преткновения, который показал, что США не готовы воевать за своих союзников. Украину, конечно, трудно назвать их союзником, она, скорее всего - сателлите. Но весь мир посмотрел, что возможности Вашингтона ограничены», - подчеркнул он.
Политолог заметил, что ситуация вокруг Украины безразлична для простых американцев, но очень болезненна для западной элиты.
«Многие простые американцы даже не знают, где находится Украина. Им до нее нет никакого дела. Сейчас их больше волнует цена на бензин, которая выросла в США. Но западная элита, конечно, шокирована тем, что с середины 90-х годов США и Запад работали с Украиной на всех уровнях. Втягивали ее в фарватер своей политики. Делали из Украины фарпост Запада, инструмент сдерживания России. А РФ за несколько дней спецоперации уничтожила все стратегические активы Запада на Украине. Понятно, что они истерят, и русофобия на Западе зашкаливает», - заключил Блохин.
Ранее бывший начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что инициатива США о блокировании доступа российских судов к международным морским путям является пиратством.
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