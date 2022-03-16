«Мизерные траты»: В России предрекли провал военной помощи США на Украине

16 марта американский президент Джо Байден перед выступлением украинского лидера Владимира Зеленского в Конгрессе США заявил, что планирует предоставить Украине военную помощь на сумму один миллиард долларов. Блохин считает, что в такой ситуации «Россия должна действовать решительно».

«Кремль должен прерывать все эти поставки. Цель США состоит в том, чтобы создать для России из Украины второй Афганистан. Чтобы РФ завязла в этом долгоиграющем конфликте, тратила свои ресурсы, деньги, надорвала экономику, и в конечном итоге эта ситуация дестабилизировала бы внутреннюю обстановку в России», - отметил он.