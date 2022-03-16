Вашингтон назвал условие для прямого диалога с Россией
Американское власти готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Москвой в случае, если это поможет остановить эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление официального представитель Госдепа Неда Прайса.
Он заявил, что США будут готовы к этому в том случае, если определят, что вовлечение Вашингтона «на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны».
Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни».
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