Вашингтон назвал условие для прямого диалога с Россией

Он заявил, что США будут готовы к этому в том случае, если определят, что вовлечение Вашингтона «на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны».

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни».

