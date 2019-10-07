Возможный преемник Могерини поддержал сохранение санкций против России
ЕС должен сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока её поведение не изменится, заявил возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
Он отметил, что в вопросе единства стран Евросоюза Россия хороший пример того, как его удаётся сохранить. При этом он добавил, что сохранение ограничительных мер не отменяет возможности ведения диалога с Москвой.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что условий для снятия санкций с Российской Федерации пока нет, однако обстоятельства позволяют провести встречу «нормандской четверки». С таким она выступила после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Таким образом глава исполнительной власти ФРГ прокомментировала договоренности контактной группы по Донбассу.
Напомним, санкции против РФ были введены странами ЕС после событий на Украине в 2014 году, когда Крым был присоединён к территории России. Москву обвинили в агрессии и ввели ряд ограничительных мер. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.
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