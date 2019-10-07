Возможный преемник Могерини поддержал сохранение санкций против России

ЕС должен сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока её поведение не изменится, заявил возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Он отметил, что в вопросе единства стран Евросоюза Россия хороший пример того, как его удаётся сохранить. При этом он добавил, что сохранение ограничительных мер не отменяет возможности ведения диалога с Москвой.