ЕС продлил санкции по химоружию и Скрипалям
Евросоюз объявил о продлении на один год срока действия санкций по химическому оружию, которые применяются в отношении физических и юридических лиц. В списке, в частности, значатся четверо граждан России, которые якобы имеют отношение к делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в британском Солсбери.
Ещё пять человек из списка связаны с властями Сирии.
Там также значится сирийский научно-исследовательский центр, который Брюссель подозревает в создании химоружия. Как отмечает RT, ограничительные меры предусматривают запрета на поездки в ЕС и замораживание активов.
В мае Вашингтон разработал второй пакет санкций против России по делу Скрипалей. Подобного рода демарши - части внутриполитической борьбы в США, заявил ранее в пресс-центре НСН завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.
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