ЕС продлил санкции по химоружию и Скрипалям

Евросоюз объявил о продлении на один год срока действия санкций по химическому оружию, которые применяются в отношении физических и юридических лиц. В списке, в частности, значатся четверо граждан России, которые якобы имеют отношение к делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в британском Солсбери.

Ещё пять человек из списка связаны с властями Сирии.