ЕС задумался о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию

11 октября 201910:52

В ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, может быть рассмотрен вопрос о введении санкций против Турции из-за ее операции «Источник мира» против сирийских курдов.

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Такого вариант развития событий не исключил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален. По ее словам, своими действиями Анкара создает «ужасающие условия» для мирных жителей на севере Сирии, сообщает Газета.ру

Ранее санкциями Анкаре пригрозил президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что наложенные Вашингтоном ограничения «уничтожат» турецкую экономику.

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ФОТО: pxhere.com
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