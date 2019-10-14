Неопределившаяся. Преемница Меркель не решила, как относиться к России
Потенциальный канцлер Германии пока не определилась с позицией по России, но теплых отношений, скорее всего, не предвидится. Эксперты НСН поясняют, почему это так.
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Напомним, в 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель шла с поста главы Христианско-демократического союза. Ее место заняла генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
И ее антироссийская риторика настораживает. Вот несколько заявлений, которые должны обратить на себя внимание Москвы, потому что Германия является для России стратегическим партнером в Европе.
Так Крамп-Карренбауэрр высказалась, что Россия «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах. По её словам, Азовское море не должно «становиться водами русских».
Она поддержала продление санкций против нашей страны, поскольку, отказ Европы от ограничительных мер, по ее мнению, приведет к «нарушению международного права».
Но обвинить Аннегрет Крамп-Карренбауэр в исключительно негативном отношении к России нельзя – у нее к нашей стране позиция двоякая. Ведь при продолжении санкционной политики, она очень сдержанно высказывалась за строительство российского газопровода «Северный поток–2».
«Это проект для меня, как и для других, конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Но основополагающие решения были приняты раньше. Нельзя просто повернуть проект назад. Кроме того, у нас есть вполне легитимные экономические интересы в энергообеспечении", – заявила Крамп-Карренбауэр в интервью журналу Internationale Politik в феврале.
Напомним, что в декабре прошлого года Европарламент принял резолюцию о прекращении реализации проекта «Северный поток – 2».
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Аннегрет Крам-Карренбауэр пересмотрит позицию по этому проекту.
Ранее Ангела Меркель заявила, что останется в политике до 2021 года. Крамп-Карренбауэр называют ее главной преемницей на посту канцлера Германии.
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