Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Напомним, в 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель шла с поста главы Христианско-демократического союза. Ее место заняла генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

И ее антироссийская риторика настораживает. Вот несколько заявлений, которые должны обратить на себя внимание Москвы, потому что Германия является для России стратегическим партнером в Европе.

Так Крамп-Карренбауэрр высказалась, что Россия «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах. По её словам, Азовское море не должно «становиться водами русских».

Она поддержала продление санкций против нашей страны, поскольку, отказ Европы от ограничительных мер, по ее мнению, приведет к «нарушению международного права».