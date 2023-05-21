Между двумя мирами. Недружественная «Большая семерка» пытается сохранить влияние
«Большая семерка» пытается решать судьбу мира, когда ситуация каждой из стран усугубляется все больше.
Главы стран, входящих в G7, собрались на саммите в японской Хиросиме, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди сограждан, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, мероприятие превратилось в «клуб одиноких сердец», где каждый из глав государств может «пожаловаться» и обменяться идеями о том, как снова завоевать симпатию общества и избирателей.
Отмечается, что по тем или иным причинам каждый глава государства из G7 находится в затруднительном положении.
Образумить западные страны и избавить их от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал заявление посольства КНР в Великобритании о недопустимости вмешательства стран G7 во внутренние дела Пекина. Как считает парламентарий, страны, входящие в G7, исповедуют принципы «холодной войны» и пытаются руководить всем миром.
Одна из них – Германия. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в ФРГ продолжают мыслить в категориях монополярного мира, созданного по западному образцу. Для Берлина G7 в том виде, в котором существует – вопрос престижа.
«Для Германии это в первую очередь престиж. У нас в элитах представление о мировом порядке как о по-прежнему монополярном. Тут очень не хотят говорить о многополярном мире. По-прежнему фигурирует мнение, что мир нужно строить по западному образцу. А если туда войдут Россия, Китай, Индия, то это будет другой мир. К этому относятся с опаской. Поэтому «Большую семерку» - и это очень важно - в отличие от прежних времен рассматривают как клуб стран с общими либеральными ценностями. Это как современный храм, где исповедуют демократию и права человека. А страны, которые их не исповедуют, туда приглашать не хотят. Это точка зрения Германии. Она против того, чтобы Россия вошла в этот клуб, потому что Россия нарушила международное право в Украине. И что Россию надо наказать», - пояснил Рар.
События последнего года, связанные с СВО, подтверждают желание США решать свои политические и экономические проблемы за счет других государств, в том числе - союзников в Европе. Вашингтон всячески стремится сохранить монополярный мир, в центре которого находится Белый дом. Однако, введение новых антироссийских санкций на фоне СВО изменило мировую экономику и перераспределило центры силы, сблизив Россию и Китай в противовес США и ЕС.
Вторичные санкции США в отношении европейских стран, которые ведут бизнес с российскими компаниями, добьют Европу, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Об этом он заявил в беседе с НСН.
«При наличии параллельного импорта, который набирает обороты, осваивает все новые логистические маршруты и финансовые транзакции, полностью перекрыть России импорт из стран блока не представляется возможным. Крупный бизнес должен всерьез тревожиться, потому что он утрачивает комфортные и премиальные рынки России и уходит в отрицательные значения. Мы будем видеть в Европе накачку «вертолетными деньгами» экономик, попытку сдержать банкротство банков и новые волны мигрантов, это добьет старушку Европу», - предрек он.
Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, но своими интересами не поступится и надежно их обеспечит. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире «Первого канала». Он напомнил, что Вашингтон официально объявил Россию «острой угрозой», а Китай назвал стратегическим соперником. По словам Рябкова, Россия будет готова к диалогу тогда, когда США «дозреют», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
- МИД РФ заявил об антироссийском и антикитайском характере саммита G7
- В Белгородском районе сбили беспилотник
- Между двумя мирами. Недружественная «Большая семерка» пытается сохранить влияние
- В Минюсте призвали отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
- Кадыров сообщил, что западные спецслужбы готовят на него покушение
- «Пленных не берем»: Пригожин заявил о гибели всех бойцов ВСУ в Артемовске
- ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
- Не нужен нам берег турецкий? Грузинские авиаперевозчики борются за туристов из России
- Пригожин возмутился задержанием владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru