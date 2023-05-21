Между двумя мирами. Недружественная «Большая семерка» пытается сохранить влияние

По данным издания, мероприятие превратилось в «клуб одиноких сердец», где каждый из глав государств может «пожаловаться» и обменяться идеями о том, как снова завоевать симпатию общества и избирателей.

Отмечается, что по тем или иным причинам каждый глава государства из G7 находится в затруднительном положении.

Образумить западные страны и избавить их от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.



Так он прокомментировал заявление посольства КНР в Великобритании о недопустимости вмешательства стран G7 во внутренние дела Пекина. Как считает парламентарий, страны, входящие в G7, исповедуют принципы «холодной войны» и пытаются руководить всем миром.