Рябков: Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится

Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, но своими интересами не поступится и надежно их обеспечит. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

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Он напомнил, что Вашингтон официально объявил Россию «острой угрозой», а Китай назвал стратегическим соперником. По словам Рябкова, Россия будет готова к диалогу тогда, когда США «дозреют».

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер сообщил The Economist, что проект договора о гарантиях безопасности, который Москва предложила Вашингтону, мог стать основой диалога между Россией и США. По его словам, власти США его проигнорировали, так как не восприняли серьезно, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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