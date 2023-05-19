Рябков: Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится

Он напомнил, что Вашингтон официально объявил Россию «острой угрозой», а Китай назвал стратегическим соперником. По словам Рябкова, Россия будет готова к диалогу тогда, когда США «дозреют».

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер сообщил The Economist, что проект договора о гарантиях безопасности, который Москва предложила Вашингтону, мог стать основой диалога между Россией и США. По его словам, власти США его проигнорировали, так как не восприняли серьезно, отмечает «Радиоточка НСН».

