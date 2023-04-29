Лавров: Попытки западных стран изолировать Россию потерпели фиаско

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, попытки западных стран «повернуть вспять ход истории» и заставить мир жить по «придуманному "порядку, основанному на правилах"» терпят фиаско.

«Государства "мирового большинства" ... не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», — цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что «конец истории», объявленный после падения Берлинской стены и распада СССР, не состоялся, и попытки утвердить «однополярную модель мироустройства» с центром принятия решений в Вашингтоне не увенчались успехом. По словам Лаврова, сегодня наблюдается движение к глобальной многополярности, и новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке, на Ближнем Востоке «добиваются впечатляющих успехов».

