Лавров: Попытки западных стран изолировать Россию потерпели фиаско
Усилия США и их сателлитов по изоляции России провалились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении к участникам Всемирной конференции по многополярности.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, попытки западных стран «повернуть вспять ход истории» и заставить мир жить по «придуманному "порядку, основанному на правилах"» терпят фиаско.
«Государства "мирового большинства" ... не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», — цитирует Лаврова ТАСС.
Кроме того, министр отметил, что «конец истории», объявленный после падения Берлинской стены и распада СССР, не состоялся, и попытки утвердить «однополярную модель мироустройства» с центром принятия решений в Вашингтоне не увенчались успехом. По словам Лаврова, сегодня наблюдается движение к глобальной многополярности, и новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке, на Ближнем Востоке «добиваются впечатляющих успехов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru