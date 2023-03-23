«Маячит Армагеддон»: Россия и США спорят об опасности урановых снарядов

ОБЫЧНАЯ ВЕЩЬ

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют повышенной опасности.

«Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», - цитирует Кирби ТАСС.

Вашингтонский политик считает, что Россия занимается «очередной подменой понятий».

«Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки», - резюмировал Кирби.

Отвечать на заявление американской стороны в этот раз пришлось послу России в США Анатолию Антонову. Дипломат указал Белому дому на возможный ядерный Армагеддон.

«Похоже, «просвещенный» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», - заявил Антонов.