«Маячит Армагеддон»: Россия и США спорят об опасности урановых снарядов
В США назвали боеприпасы с обеденным ураном обычным типом вооружений, а российская сторона заявила, что Вашингтон пробил очередное дно.
Политические споры вокруг инициативы Великобритании о передаче украинским военным боеприпасов с обедненным ураном не покидают топ новостей уже несколько дней. При этом складывается ощущение, что официальный Лондон практически дистанцировался от темы, отдав ее на откуп России и США.
ОБЫЧНАЯ ВЕЩЬ
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют повышенной опасности.
«Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», - цитирует Кирби ТАСС.
Вашингтонский политик считает, что Россия занимается «очередной подменой понятий».
«Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки», - резюмировал Кирби.
Отвечать на заявление американской стороны в этот раз пришлось послу России в США Анатолию Антонову. Дипломат указал Белому дому на возможный ядерный Армагеддон.
«Похоже, «просвещенный» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», - заявил Антонов.
Посол напомнил, что США, Европа и другие страны беспрерывно поставляют Украине оружие. Что касается «безопасности» урановых снарядов, то Антонов уверен, американцы прекрасно знают о последствиях их применения.
«Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками», - пояснил дипломат.
К примеру, оседающая после применения снаряда радиоактивная пыль способна вызывать рак. Об этом в беседе с НСН говорил и директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев. Также он напомнил, что подобные боеприпасы применялись в Сербии, что привело к загрязнению почвы.
О грядущем ядерном апокалипсисе заявил в интервью российским СМИ и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», - убежден политик.
КОНФЛИКТ БУДЕТ ЗАТЯЖНЫМ
Судя по риторике главы НАТО Йенса Столтенберга можно понять, что до мирных переговоров России и Украины еще далеко. Виновата в этом, по его мнению, разумеется Москва.
«Российское руководство не планирует мира», - выдал он со страниц британской газеты The Guardian.
Поэтому Запад, по его словам, будет наращивать производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений. Пока, отмечает Столтенберг, расходы боеприпасов выше, чем их производственный выпуск.
«Поставляемая НАТО помощь направлена на проведение Украиной контрнаступления», - пояснил он.
Дальше последовало традиционное шизофреническое заявление, что военный блок не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование.
Китайский мирный план по урегулированию конфликта Столтенберг даже в расчет не берет. Он больше огорчен, что Китай не осуждает действия России.
ПРОДАЕТСЯ УКРАИНА
Новая идея, как завершить конфликт, пришла в голову экс-советнику по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола.
«США должны побудить Украину продать россиянам территорию в обмен на крупную сумму, включая репарации», - говорится в его статье изданию The Atlantic.
В таком случае Украина, по его мнению, станет более однородным государством и сможет иметь больше шансов на вступление в ЕС и НАТО.
Вряд ли Москва будет рассматривать вопрос покупки ДНР или ЛНР. Тем более в верхних эшелонах власти называют Украину частью России.
«Скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», - сказал Дмитрий Медведев.
Москва, по его словам, вынуждена с этим считаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- В ЛНР заявили, что Киев минирует дороги в Харьковской области
- В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
- Марочко сообщил, что Киев использует мобильные станции РЭБ
- В США призвали убедить Украину «продать» России новые регионы
- Медведев допустил, что Запад будет вмешиваться в выборы президента России
- СМИ: Главы трех российских регионов могут уйти в отставку
- Медведев: Украина - часть России
- Медведев назвал МУС «международно-правовым импотентом»
- Антонов: Поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
- Forbes: банковская система России устойчивее западной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru